Мэрия Казани потратит на овощи около 65 млн рублей

Казанский «Департамент продовольствия» намерен закупить около 1 тысячи тонн огурцов и помидоров. Начальная стоимость контракта составляет до 64,7 млн рублей.

Заявки на участие в редукционе принимаются с 7 по 17 февраля. Итоги планируется подвести 20-го числа.

В условиях контракта указано, что овощи должны поставляться до конца 2020 года. За все время исполнитель должен привезти 489 тонн огурцов и 436 тонн томатов. Цена не должна превышать 70 рублей за 1 кг.