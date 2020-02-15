В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию почти 400 тысяч кв.м жилья

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов рассказал на совещании в кабмине, что на 14 февраля в республике уже введено 387,2 тыс. кв.м жилья.

По его словам, по инвестпрограмме Госжилфонда Татарстана в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 132 дома. На сегодня уже введены 10 домов.Еще 120 объектов находятся в различной степени готовности, передает пресс-служба президента РТ.

По программе многоквартирного жилья в республике будут построены 177 домов. Сданы уже 30, рассказал министр.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 680 домов площадью 1,4 млн кв.м. На 14 февраля 2020 года введено в эксплуатацию 1 267 домов