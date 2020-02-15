Дорожники Татарстана потратят на ремонт светофоров 55 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Главтатдортранс» объявил тендер на ремонт автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Казани. Начальная цена контракта составляет 55,3 млн рублей.

В первую очередь речь идет о ремонте и установке 46 светофоров. Из техзадания следует, что работы затронут пересечения с перпендикулярными улицами Булака, улиц Салимжанова, Павлюхина, Оренбургского тракта, Тихомирнова, Щербаковского переулка, Сибгата Хакима, а также отдельных светофоров на Бутлерова, Пушкина, Университетской и Островского, на пересечении улиц Батурина и Большой Красной.

Закупка будет проводиться в форме электронного аукциона. Заявки принимаются до 17 февраля. Работы должны быть выполнены с 15 марта по 23 сентября 2020 года.