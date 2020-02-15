Россия уступила Норвегии в медальном зачете ОИ-2014 после лишения Устюгова золотой медали

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В субботу Международный союз биатлонистов решил лишить россиянина Евгения Устюгова золотой медали зимних Олимпийских игр 2014 года. После этого Россия опустилась на второе место неофициального медального зачета, уступив лидерство Норвегии.

До этого при равенстве количества золотых медалей у России было преимущество по числу серебряных наград, отмечает «Интерфакс».

Ранее IBU выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в нарушении антидопинговых правил.

Золото ОИ-2014 Устюгов выиграл в составе сборной России в эстафетной гонке. Победа в эстафете теперь присуждается Германии.

По факту на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Однако на фоне допингового скандала вокруг российского спорта отечественная команда была лишена несколько наград Игр-2014, в том числе золотых.