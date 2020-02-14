Олимпийского чемпиона по биатлону Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов обвиняется в возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Обвинения независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) касаются периода с января 2010-го по февраль 2014 года. Основной мотив — отклонения в биологическом паспорте спортсмена.

«В свете публикации в СМИ заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание болезненных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что он обвинил Устюгова в возможном нарушении Антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода) в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января 2010-го по февраль 2014-го», — говорится в заявлении.

Дело будет рассмотрено и вынесено решение независимым судом.

Биологический паспорт спортсмена — это программа длительного мониторинга биологических показателей конкретного спортсмена для определения отклонений, которые косвенно свидетельствуют об использовании допинга.



Отметим, что Устюгов завершил профессиональную карьеру несколько лет назад.