Минниханов возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю в Казани

Сегодня утром президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю в Казани.

Памятник, установленный в 1966 году, расположен у южного фасада Казанского кремля, на площади 1 Мая в Казани. Монумент установлен в память о Герое Советского Союза, лауреате Ленинской премии Мусе Джалиле, участнике антифашистского подполья. Поэт был казнен в нацистской тюрьме в 1944 году.

Сегодня у памятника выставили почетный караул, почтить память поэта пришли представители общественности, школьники.

Напомним, этим утром Минниханов также выложил видео на одно из известных стихотворений Мусы Джалиля.