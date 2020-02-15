В честь дня рождения Мусы Джалиля Минниханов выложил видео с «Зиимним стихом»

Сегодня отмечается 114 лет со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля. По этому поводу президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Instagram видео, снятое по стихотворению «Кышкы шигырь» («Зимний стих»), написанном в 1935 году.

— Сегодня — день рождения патриота и героя, поэта Мусы Джалиля — написал Минниханов.

Стих на видео читается в оригинале, на татарском, однако имеются субтитры с переводом. На видео мужчина путешествует через лес к водоему на зимнюю рыбалку.



