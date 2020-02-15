МЧС Татарстана предупредило о тумане в Казани
Ночью и утром 16 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман.
Об этом сообщает МЧС Татарстана со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». Аналогичное предупреждение МЧС также публиковало этой ночью.
В ведомстве порекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.Общество Татарстан
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