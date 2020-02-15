МЧС Татарстана предупредило о тумане в Казани

Ночью и утром 16 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман.

Об этом сообщает МЧС Татарстана со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». Аналогичное предупреждение МЧС также публиковало этой ночью.

В ведомстве порекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.