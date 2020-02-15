В Петербурге жестоко убили уроженца Татарстана

В Красносельском районе Петербурга двое мужчин избили молотком, а затем зарубили топором своего собутыльника. Погибший был уроженцем Татарстана, ему было 40 лет.

На погибшего напали в ходе бытового конфликта, пишет издание «Невские новости». От травм пострадавший скончался на месте. Оба подозреваемых обратились в полицию и во всем сознались. При этом, судя по сообщениям правоохранительных органов, задержан один из двух подозреваемых: предполагается, что именно он схватился за молоток, а затем за топор.