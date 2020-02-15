В Набережных Челнах объявили в розыск 25-летнюю девушку

Уже в течение пяти дней в Набережных Челнах продолжаются поиски 25-летней местной жительницы Эльнары Гурбановой. Послений раз близкие видели ее 10 февраля — тогда она ушла из дома по адресу 3/22 в поселке ГЭС и не вернулась.

Телеканал ТНВ приводит следующие приметы девушки: среднее телосложение, рост 165 см, глаза карие, черные волосы ниже плеч. Была одета в черный пуховик, темные брюки и черные сапоги. При себе имеет паспорт.

Всех, кто знает местоположения пропавшей девушки попросили позвонить по номеру 8 (927) 4126999 или в полицию.