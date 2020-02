Ученые выяснили, как под воздействием наркотиков формируются ложные воспоминания

Тетрагидроканнабинол (ТГК), одно из действующих веществ марихуаны, способствует формированию ложных воспоминаний у наркопотребителей. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Европы, США и Австралии, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences. Эффект при этом пропадает со временем.

Исследователи в ходе ряда тестов выяснили, что ТГК может повлиять на формирование ложных воспоминаний у людей, причем внедрить им даже те факты, которые слабо связаны с тем, что в действительности происходило. Так, в одном из тестов участники выступали либо в роли свидетеля, либо в роли преступника, а сама сцена и допрос также начинались после приема ТГК или плацебо.

В роли свидетеля участники чаще «вспоминали» предложенные им (внедряемые) детали происшествия, которых не было на самом деле, а также додумывали что-то сами. В роли преступника эффект ТГК наблюдался только для ложных воспоминаний, к которым участники приходили сами, пишет издание N+1.

Именно правовой аспект исследователи считают главным практическим применением полученной информации. Исследование поднимает вопрос о том, можно ли считать надежным свидетелем человека, который находился под воздействием марихуаны.