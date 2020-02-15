Мэрия Казани пообещала устранить затопления в подземном переходе на Ямашева

Подтопления подземных пешеходных переходов в Казани происходят не только из-за таяния снега зимой и весной, но и в теплое время года. Одним из самых проблемных переходов в этом вопросе является переход на Ямашева.

В исполкоме сообщили «Реальному времени», что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».

— Но для полной ликвидации данной проблемы специалисты изучают метод инъектирования холодного шва в местах протечки. По предварительным подсчетам, для устранения протечек данным способом в одном переходе требуется порядка 2 млн рублей. В случае положительных результатов тестирований и финансирования этот метод и будет использован. Пробные работы проведут на одном из переходов на Ямашева, — пояснили в комитете внешнего благоустройства.

Подробнее о ситуации в казанских переходах читайте в нашем материале.