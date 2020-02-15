«Салават Юлаев» сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Спартак», а «Нефтехимик» встретится с «Адмиралом»

Сегодня состоятся 11 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Центральной встречей дня станет игра между уфимским «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА. Хозяева льда еще не гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому этот матч может стать решающим для команды Цулыгина. Питерцы, наоборот, уже давно забронировали себе место в группе сильнейших Западной конференции, но набранный ход они сбавлять не намерены.

После двух выездных матчей «Ак Барс» возвращается в Казань. На своем льду он примет московский «Спартак», на днях оформивший себе путевку в плей-офф. Встреча интересна противостоянием тренеров. Когда-то возглавлявший сборную России, Олег Знарок наверняка захочет одолеть лидера Восточной конференции, ведомого амбициозным Дмитрием Квартальновым.

Другой татарстанский клуб — «Нефтехимик» у себя дома постарается продлить свою победную серию до четырех матчей. Соперником нижнекамцев станет «Адмирал». Команда из Владивостока является одним из главных конкурентов «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф.

Из других матчей дня можно выделить встречу «Локомотива» и ЦСКА, а также игру двух «Динамо» — рижского и московского.