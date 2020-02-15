В Казани выставили на продажу «бензиновые жетоны» Татарстана 1993 года

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Житель Казани выставил на продажу «бензиновые жетоны» Татарстана через сайт бесплатных объявлений. Такие жетоны имели хождение в республике в период с 1993 года как суррогатное платежное средство.

Наряду с «бензиновыми» тогда существовали «хлебный» и «коммунальный» жетоны, необходимые для приобретения соответствующих товаров и услуг. «Топливные жетоны» выдавались госорганами для оплаты бензина и были эквивалентны 20 литрам топлива. Обращение социальных и коммунальных жетонов отменено в 2001 году.

Выставивший на продажу жетоны запросил за каждый из них 150 рублей. В профильных сообществах нумизматов такие жетоны также оценивают в сумму около 150 рублей.