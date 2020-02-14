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Федерация бокса России проверит всех боксеров сборной страны на наркотики

17:11, 14.02.2020
Федерация бокса России проверит всех боксеров сборной страны на наркотики
Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что в организации проведут проверку всех боксеров сборной страны на наркотики.

Такое решение было принято после обнаружения кокаина в организме боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии в Москве. При этом, по сообщению представителя боксера, спортсмен считает, что кокаин могли подсыпать в его напиток.

«Мы проведем строгую проверку всех боксеров после этого происшествия. Необходим жесткий контроль», — сообщил Кремлев ТАСС.

Также федерация намерена пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня», — сказал Кремлев.

Отметим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России (2015 и 2018 годы), а также четвертьфиналистом чемпионата мира — 2019.

СпортОбщество
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