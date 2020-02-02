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СМИ: чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу

11:55, 02.02.2020
СМИ: чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу
Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии в Москве. Он ударил росгвардейца по лицу и сломал ему нос.

Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел на Фрунзенской набережной, когда правоохранитель остановил Кушиташвили и его товарища, боксера Овика Оганисяна, для проверки документов.

В свою очередь, телеграм-канал Baza сообщает, что спортсменов задержали в подъезде дома, куда они пришли якобы за закладкой неизвестного вещества. Baza добавляет, что сопротивление при задержании оказал только Кушиташвили.

Происшествия
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