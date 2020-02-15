Пиршество казанского кота в «Ленте» попало на видео

В соцсетях накануне распространили видео, снятое, как заверяют авторы, в одном из гипермаркетов «Лента» в Казани. На видео кот забрался в одну из витрин с охлажденной мясной продукцией и начал ее есть.

Пользователи отметили в первую очередь упитанность кота, достойную знаменитого кота Виктора. Во вторую очередь — качество мяса. «Зато можно определить свежесть продукции. Коты тухлятину не очень любят», — написал один из комментаторов.

Напомним, в 2014 году схожая история во Владивостоке принесла местному коту известность на всю Россию — он забрался в витрину магазина в местном аэропорту и съел там морепродуктов на 60 тысяч рублей.