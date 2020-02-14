«КАМАЗ» сыграл вничью с «Ротором» в первом матче Кубка ФНЛ
«КАМАЗ» в дебютном матче на Кубке ФНЛ сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (2:2).
Челнинцы открыли счет на 25-й минуте игры, точным ударом с пенальти отметился Гаглоев. Ближе к концу первого тайма Караев красиво обыграл защитника и отправил мяч в дальний угол ворот волгоградцев.
Однако удержать преимущество им не удалось. Сразу после перерыва «Ротор» дважды поразил ворота челнинской команды и сравнял счет. В итоге матч так и завершился ничьей.
Отметим, что «Ротор» лидирует в турнирной таблице чемпионата ФНЛ после первой части текущего сезона.
В рамках второго тура Кубка ФНЛ 17 февраля «КАМАЗ» сыграет с красноярским «Енисеем».
Кубок ФНЛ-2020.
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ротор» (Волгоград) — 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 — 25, Гаглоев (пенальти), 2:0 — 37, Караев, 2:1 — 56, Пискунов, 2:2 — 67, Байрыев.
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