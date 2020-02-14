«КАМАЗ» сыграл вничью с «Ротором» в первом матче Кубка ФНЛ

«КАМАЗ» в дебютном матче на Кубке ФНЛ сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (2:2).

Челнинцы открыли счет на 25-й минуте игры, точным ударом с пенальти отметился Гаглоев. Ближе к концу первого тайма Караев красиво обыграл защитника и отправил мяч в дальний угол ворот волгоградцев.

Однако удержать преимущество им не удалось. Сразу после перерыва «Ротор» дважды поразил ворота челнинской команды и сравнял счет. В итоге матч так и завершился ничьей.

Отметим, что «Ротор» лидирует в турнирной таблице чемпионата ФНЛ после первой части текущего сезона.

В рамках второго тура Кубка ФНЛ 17 февраля «КАМАЗ» сыграет с красноярским «Енисеем».

Кубок ФНЛ-2020.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ротор» (Волгоград) — 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — 25, Гаглоев (пенальти), 2:0 — 37, Караев, 2:1 — 56, Пискунов, 2:2 — 67, Байрыев.