Жесткий потолок зарплат в КХЛ останется на уровне 900 млн рублей
Решение о жестком потолке зарплат для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезона, принятое прежним руководством лиги, останется в силе. Об этом сообщил новый президент КХЛ Алексей Морозов.
«Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков.
У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций. Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко, — прим. ред.), остается со мной.
Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечет болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директором», — заявил Морозов.
Таким образом, со следующего сезона потолок зарплат останется на уровне 900 млн рублей.
Напомним, сегодня Морозов был избран новым президентом КХЛ.СпортХоккей
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