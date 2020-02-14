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«Татнефть» создала цифровое подразделение

14:15, 14.02.2020
«Татнефть» создала цифровое подразделение
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» объявила о создании подразделения, которое будет отвечать за повышение эффективности за счет передовых IT-технологий. Оно получило название «Татнефть — цифровое развитие».

Руководить вновь созданным подразделением будет замгендиректора по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

«Среди задач нового структурного подразделения — управление планированием и результативностью IT-процессов, разработка и внедрение современных IT-решений, информационно-техническая и сервисная поддержка реализуемых информационных проектов, обеспечение информационной безопасности компании и др.», — говорится в сообщении группы.

Таким образом нефтяная компания рассчитывает повысить эффективность собственных бизнес-процессов за счет более широкого внедрения цифровых инструментов в свою работу.

Ранее в структуру управления «Татнефти» были внесены очередные изменения. В компании появились три новых заместителя гендиректора: по промбезопасности, охране труда и экологии; по техническому развитию; по социальному развитию.

ПромышленностьНефть Татарстан
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