«Татнефть» создала цифровое подразделение

«Татнефть» объявила о создании подразделения, которое будет отвечать за повышение эффективности за счет передовых IT-технологий. Оно получило название «Татнефть — цифровое развитие».

Руководить вновь созданным подразделением будет замгендиректора по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

«Среди задач нового структурного подразделения — управление планированием и результативностью IT-процессов, разработка и внедрение современных IT-решений, информационно-техническая и сервисная поддержка реализуемых информационных проектов, обеспечение информационной безопасности компании и др.», — говорится в сообщении группы.

Таким образом нефтяная компания рассчитывает повысить эффективность собственных бизнес-процессов за счет более широкого внедрения цифровых инструментов в свою работу.

Ранее в структуру управления «Татнефти» были внесены очередные изменения. В компании появились три новых заместителя гендиректора: по промбезопасности, охране труда и экологии; по техническому развитию; по социальному развитию.

