В «Татнефти» появятся три новых должности замгендиректора
Руководство «Татнефти» проведет реорганизацию структуры правления. В компании появятся три новых должности замгендиректора.
Они появятся с 20 января, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе компании. У Наиля Маганова появятся заместители по промбезопасности, охране труда и экологии, по техническому развитию и по социальному развитию.
Экологическое направление будет курировать начальник НГДУ «Елховнефть» Азат Хабибрахманов. Ответственным за техническое развитие назначен начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ренат Нугайбеков. Социальной политикой поручено заняться замгендиректора «Татнефти» Рустаму Мухамадееву.ПромышленностьНефтьБизнес Татарстан
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