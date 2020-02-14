Иван Егоров может покинуть совет директоров «Камгэсэнергостроя»

Фото: «Реальное время»

Генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров может покинуть совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой». Это следует из списков кандидатур в новый совет директоров, который подготовлен к общему собранию акционеров.

Всего в перечень кандидатур на голосование включены девять кандидатов, из них трое не представлены в нынешнем совете директоров, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что ХК «Ак Барс» является головной компанией по отношению к «Камгэсэнергострою».

Ранее «Реальное время» сообщало о ситуации с блокировкой счетов «Камгэсэнергостроя». Компания накопила почти 100 млн долгов по исполнительным производствам.