Дмитрий Квартальнов: «Динамо» забило нам первым броском. Будем брать с них пример»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1).
Я думаю, хорошая была игра, вратари хорошо сыграли, оба держали в напряжении — нас Тимур (Билялов) в конце выручил, Макаров тоже сыграл неплохо. В общем-то, победили, в конце сумели забить этот гол. Тяжёлая игра.
Как оцените игру команды в первом периоде? В большинстве 3 минуты не могли закрепиться в чужой зоне — чем это вызвано?
Наверное, и команда соперника играла очень агрессивно, не давала шансов. Мы забили этот гол, но мало было бросков за 7 минут — 7 бросков, надо было больше. Они нам как забили? Первым броском. Будем брать с них пример.
Во втором и третьем периодах в агрессии добавили, поговорили в перерыве или соперник подустал?
Да нет, хорошая игра была. Я думаю, что моменты были и в ту, и в другую сторону, вратари держали в игре обе команды. То, что забили в конце — классно: где-то повезло, выиграли пятак. Это хороший гол был.
Почему Зарипов сегодня не играл?
Дали отдохнуть, — сказал Квартальнов.СпортХоккей Татарстан
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