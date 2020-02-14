Дмитрий Квартальнов: «Динамо» забило нам первым броском. Будем брать с них пример»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1).

Я думаю, хорошая была игра, вратари хорошо сыграли, оба держали в напряжении — нас Тимур (Билялов) в конце выручил, Макаров тоже сыграл неплохо. В общем-то, победили, в конце сумели забить этот гол. Тяжёлая игра.

Как оцените игру команды в первом периоде? В большинстве 3 минуты не могли закрепиться в чужой зоне — чем это вызвано?

Наверное, и команда соперника играла очень агрессивно, не давала шансов. Мы забили этот гол, но мало было бросков за 7 минут — 7 бросков, надо было больше. Они нам как забили? Первым броском. Будем брать с них пример.

Во втором и третьем периодах в агрессии добавили, поговорили в перерыве или соперник подустал?

Да нет, хорошая игра была. Я думаю, что моменты были и в ту, и в другую сторону, вратари держали в игре обе команды. То, что забили в конце — классно: где-то повезло, выиграли пятак. Это хороший гол был.

Почему Зарипов сегодня не играл?

Дали отдохнуть, — сказал Квартальнов.