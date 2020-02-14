Верховный суд РТ оправдал студента по обвинению в убийстве

Верховный суд РТ оставил в силе оправдательный приговор Советского районного суда по обвинению студента Абдурашита Сулейманова в убийстве. Парень защищался от двух напавших на него с ножом. После оправдательного приговора, его выпустили из-под стражи в зале суда.

Как сообщил адвокат Руслан Нагиев, случай редчайший в судебной практике: всего 1% приговоров в стране по обвинению в убийстве приходится на оправдание. В случае с Сулеймановым защита смогла доказать, что парень защищался: на него, безоружного, с ножом напали двое людей, он сам получил семь ножевых ранений. В результате борьбы один из нападавших погиб.

Парню грозило 10 лет лишения свободы. Он год провел в заключении. Теперь защита намерена максимально взыскать за необоснованное обвинение. По словам адвоката Нагиева, прокурор, настаивавший на обвинении о предумышленном убийстве, наказан, а следователь уволился из органов.