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МВД проверит материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков

21:58, 13.02.2020
МВД проверит материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков
Фото: realnoevremya.ru

МВД проверяет материалы всех СМИ, в том числе «Медуза» (Латвия), «Би-Би-Си» (Великобритания), «Радио Свобода» (США), на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконных оборот этих запрещенных веществ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника антинаркотического главка МВД РФ Андрея Храпова.

По данным пресс-службы Госдумы, глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал эти три СМИ среди иностранных организаций, которые «проводят деятельность по легализации наркопотребления» в России.

Он отметил, что «Радио Свобода» и «Медуза» активно освещают несогласованные акции за декриминализацию потребления наркотиков, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.

«В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов, ранее осужденные за незаконный сбыт наркотиков. Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях», — сообщил он.

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