Цулыгин извинился перед болельщиками «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (2:5) и принес извинения болельщикам за игру команды.

— «Спартак» играл здорово. Могу только извиниться перед болельщиками за нашу игру. Я могу прокомментировать только ту игру, которую мы сыграли. У меня есть одна вещь, которую я хочу сказать: болельщики, извините нас за такую игру. Сегодня сыграла очень плохо команда.

— Сегодня в КХЛ дебютировал Александр Пашин. После первого периода его перестали выпускать. Он не выдержал темп игры или просто молодой техничный игрок попал в звено к «разрушителям» и не смог себя проявить?

— А вы считаете, что он с Умарком должен играть? Мы посмотрели на молодого парня, поняли. Что пока до уровня КХЛ он не дотягивает, надо набираться опыта и сил, чтобы попасть в основную команду.

— Не беспокоит, что прошла большая часть чемпионата и у команды есть одна сыгранная тройка: Кугрышев, Кадейкин, Жарков? У всех остальных стабильности в звеньях нет, партнеры постоянно меняются.

— Изменения происходили из-за травм. Попробовал всех центральных в первое звено. Если травм не будет, мы будем играть этими звеньями, — сказал Цулыгин.