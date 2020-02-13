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«Нефтехимик» всухую разгромил «Металлург» и приблизился к зоне плей-офф

21:15, 13.02.2020
«Нефтехимик» всухую разгромил «Металлург» и приблизился к зоне плей-офф
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ крупно разгромил магнитогорский «Металлург» (4:0).

Исход встречи во многом был предрешен в середине второго периода, когда нижнекамцы дважды пробили вратаря гостей. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» добавил еще два гола и довел дело до уверенной победы.

Таким образом, нижнекамцы укрепили свои позиции в борьбе за место в плей-офф.

«Нефтехимик» — «Металлург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы:
1:0 — Берглунд (28:17),
2:0 — Шарифьянов (Бикмуллин, Атюшов, 34:57),
3:0 — Хайруллин (Шарыченков, 45:52),
4:0 — Митчелл (Уайт, Порядин, 49:03).

СпортХоккей Татарстан
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