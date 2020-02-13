Новости общества

22:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил с руководством Tatneft Europe расширение присутствия предприятий Татарстана в ЕС

21:13, 13.02.2020
Минниханов обсудил с руководством Tatneft Europe расширение присутствия предприятий Татарстана в ЕС
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан, председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов в Женеве встретился с руководством компании Tatneft Europe.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы расширения присутствия татарстанских предприятий на европейском рынке, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти в 2018 году. Трейдинговая «дочка» «Татнефти», Tatneft Europe AG, заняла в списке восьмое место. В 2018 году она приобрела 9,5 млн тонн на $4,7 млрд.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров