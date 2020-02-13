Минниханов обсудил с руководством Tatneft Europe расширение присутствия предприятий Татарстана в ЕС
Президент Республики Татарстан, председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов в Женеве встретился с руководством компании Tatneft Europe.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы расширения присутствия татарстанских предприятий на европейском рынке, сообщает пресс-служба главы РТ.
Ранее журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти в 2018 году. Трейдинговая «дочка» «Татнефти», Tatneft Europe AG, заняла в списке восьмое место. В 2018 году она приобрела 9,5 млн тонн на $4,7 млрд.ОбществоВласть Татарстан
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