«Рубин» подписал контракт с 19-летним форвардом из Таджикистана
Казанский «Рубин» пополнил свой состав нападающим сборной Таджикистана Шахромом Самиевым. Информацию о переходе сообщил агент футболиста Кова Тилавпур.
«Шахром подписал контракт с «Рубином», он будет на сборе с основной командой. Игровую практику будет получать в дубле», — сказал Тилавпур.
Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, футболист будет играть за молодежный состав казанцев.
Ранее 19-летний Самиев выступал за местный «Истиклол», вместе с которым в прошлом году стал победителем чемпионата Таджикистана, а также Кубка и Суперкубка страны.
В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах и отметился четырмя забитыми голами. Кроме этого Самиев имеет в своем активе шесть выходов на поле за сборную Таджикистана, в которых забил два мяча.
Отметим, что за «Истиклол» также выступают бывшие игроки «Рубина» братья Искандар и Алишер Джалиловы.
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19-летний нападающий национальной сборной Таджикистана Шахром Самиев подписал контракт с казанским «Рубином», где будет выступать за молодежный состав. За национальную сборную страны Самиев провёл шесть игр и отличился двумя забитыми голами.— Tajikistan Football (@fft_official) February 13, 2020
Желаем удачи Шахрому в новом клубе! pic.twitter.com/H5ybyL3H3G
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