«Рубин» подписал контракт с 19-летним форвардом из Таджикистана

Казанский «Рубин» пополнил свой состав нападающим сборной Таджикистана Шахромом Самиевым. Информацию о переходе сообщил агент футболиста Кова Тилавпур.

«Шахром подписал контракт с «Рубином», он будет на сборе с основной командой. Игровую практику будет получать в дубле», — сказал Тилавпур.

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, футболист будет играть за молодежный состав казанцев.

Ранее 19-летний Самиев выступал за местный «Истиклол», вместе с которым в прошлом году стал победителем чемпионата Таджикистана, а также Кубка и Суперкубка страны.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах и отметился четырмя забитыми голами. Кроме этого Самиев имеет в своем активе шесть выходов на поле за сборную Таджикистана, в которых забил два мяча.

Отметим, что за «Истиклол» также выступают бывшие игроки «Рубина» братья Искандар и Алишер Джалиловы.