«Салават Юлаев» крупно уступил московскому «Спартаку»

«Салават Юлаев» дома крупно уступил московскому «Спартаку» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости сходу начали активно атаковать ворота уфимцев, в результате чего смогли забросить три шайбы за 7 минут в первом периоде встречи. После этого хозяева сменили Метсолу на Кареева, но видимых дивидендов команде это не принесло. В третьем периоде гости еще дважды поразили ворота «Салавата», на что уфимцы ответили лишь голом Сошникова.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 (04:54) — Вишневский (Рылов, Галимов);

0:2 (06:18) — Кутейкин (Злобин);

0:3 (12:14) — Фёдоров (Кутейкин, Кокарев);

1:3 (19:38) — Бурмистров (Крикунов, Сошников);

1:4 (52:17) — Ганзл;

1:5 (55:25) — Злобин (Никонцев, Юньков);

2:5 (59:38) — Сошников (бол.).