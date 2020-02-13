«Салават Юлаев» крупно уступил московскому «Спартаку»
«Салават Юлаев» дома крупно уступил московскому «Спартаку» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Гости сходу начали активно атаковать ворота уфимцев, в результате чего смогли забросить три шайбы за 7 минут в первом периоде встречи. После этого хозяева сменили Метсолу на Кареева, но видимых дивидендов команде это не принесло. В третьем периоде гости еще дважды поразили ворота «Салавата», на что уфимцы ответили лишь голом Сошникова.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
Голы:
0:1 (04:54) — Вишневский (Рылов, Галимов);
0:2 (06:18) — Кутейкин (Злобин);
0:3 (12:14) — Фёдоров (Кутейкин, Кокарев);
1:3 (19:38) — Бурмистров (Крикунов, Сошников);
1:4 (52:17) — Ганзл;
1:5 (55:25) — Злобин (Никонцев, Юньков);
2:5 (59:38) — Сошников (бол.).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым