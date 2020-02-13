Путин рассказал, сколько поступило поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что граждане предложили более 500 проектов поправок в Конституцию. Глава государства назвал это серьезным вызовом.

«Понимаю, что, начав ее, вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже, по-моему, поступило, проектов поправок, свыше пятисот», — заявил президент на встрече с рабочей группой по внесению поправок в основной закон страны.

Путин также подчеркнул необходимость закрепления в Конституции социальных гарантий. Он добавил, что сегодня у власти есть финансовая возможность обеспечить такие гарантии.

Напомним, что в рабочую группу вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. Также в составе группы академик РАН Талия Хабриева, ранее преподававшая в КФУ.

