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Мишустин разрешил открыть в Казани консульство Саудовской Аравии

12:48, 13.02.2020
Мишустин разрешил открыть в Казани консульство Саудовской Аравии
Фото: flickr.com / Tobias Nordhausen

Премьер-минисмтр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о открытии в Казани генконсульства Саудовской Аравии.

Консульский округ диппредставительства королевства будет включать в себя территории северокавказских республик и Приволжского федерального округа, следует из документа.

Правительству Татарстана рекомендовано предоставить под консульство служебное и жилое помещения. Дипломаты Саудовской Аравии должны будут арендовать или приобрести объекты.

Напомним, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов уже сообщал, что вопрос размещения в столице Татарстана диппредставительств Саудовской Аравии и Туркменистана прорабатывается на федеральном уровне.

ОбществоВласть Татарстан
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