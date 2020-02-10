В Казани может появиться консульство Саудовской Аравии

Саудовская Аравия рассматривает возможность открытия своего консульства в Казани. Этот вопрос прорабатывается на уровне федеральных министерств и ведомств.

Так же обстоят дела с консульством Туркменистана в Казани, сообщил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Когда вопросы будут урегулированы на межгосударственном уровне, начнется работа на местах, и представительство будет радо оказать всяческое содействие саудовским и туркменским коллегам», — передает его слова «Татар-информ».

Напомним, что постановление открыть в столице Татарстана консульство президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал еще в декабре 2019 года.