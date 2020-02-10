Новости общества

10:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани может появиться консульство Саудовской Аравии

09:11, 10.02.2020
В Казани может появиться консульство Саудовской Аравии
Фото: wikipedia.org / Kalan

Саудовская Аравия рассматривает возможность открытия своего консульства в Казани. Этот вопрос прорабатывается на уровне федеральных министерств и ведомств.

Так же обстоят дела с консульством Туркменистана в Казани, сообщил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Когда вопросы будут урегулированы на межгосударственном уровне, начнется работа на местах, и представительство будет радо оказать всяческое содействие саудовским и туркменским коллегам», — передает его слова «Татар-информ».

Напомним, что постановление открыть в столице Татарстана консульство президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал еще в декабре 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров