Усыновившие первого ребенка отцы могут получить право на маткапитал

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей выступил с инициативой о принятии поправок, позволяющих получать маткапитал за первого ребенка и на отцов — единственных усыновителей несовершеннолетнего.

Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» пока предусматривает выдачу маткапитала лишь мужчинам — единственным усыновителям второго, третьего ребенка или последующих детей. В случае принятия поправок маткапитал в размере 466 617 возможно будет получить на первого ребенка. Также будет увеличен размер выплаты одиноким отцам — усыновителям второго и последующих детей, до 616 617 рублей, передает ТАСС.

Ранее жители РТ попросили расширить действие программы материнского капитала. Люди предлагают разрешить использовать маткапитал на покупку отечественных автомобилей и оплату санаторно-курортного лечения.

