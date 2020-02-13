Павел Порядин: «Пока шансы на плей-офф остаются, «Нефтехимику» надо за них цепляться»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин заявил, что нижнекамская команда продолжит борьбу за выход в плей-офф КХЛ, и рассказал о способах достижения этой цели.

«Пока шансы на плей-офф остаются, надо за них цепляться. Главное, играть в тот хоккей, который требуют тренеры. Хоккей, приносящий результат.

Нужно найти ту ниточку, за которую надо дернуть, чтобы вернуться на ту победную дорожку. Надеюсь, сможем это сделать в оставшихся играх. Посмотрим, как пойдет дело, но, думаю, еще поборемся», — считает Порядин.

«Нефтехимик» в текущем сезоне набрал 54 очка и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От 8-го места, зоны плей-офф, команду отделяет 4 очка. При этом у «Куньлуни», занимающей 7-ю позицию, в активе 59 очков, но сыграно на три игры больше, чем у нижнекамской команды.

О шансах «Нефтехимика» в борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина можно прочитать в материале «Реального времени».