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В Татарстане отремонтируют дорогу Агрыз — Красный Бор

07:43, 13.02.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане отремонтируют дорогу Агрыз — Красный Бор

В Агрызском районе РТ отремонтируют 3,1 км трассы Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется обновить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины, передает «Татар-тнформ»..

Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявило четыре тендера на строительство и реконструкцию дорог в Татарстане на общую сумму 1,1 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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