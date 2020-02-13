В Татарстане отремонтируют дорогу Агрыз — Красный Бор
В Агрызском районе РТ отремонтируют 3,1 км трассы Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется обновить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины, передает «Татар-тнформ»..
Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявило четыре тендера на строительство и реконструкцию дорог в Татарстане на общую сумму 1,1 млрд рублей.
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