В новом казанском зоопарке нашли стенд, где среди африканских животных есть темнокожий человек

Один из пользователей Twitter обнаружил в казанском зоопарке «Река Замбези» стенд, где среди африканских животных есть темнокожий человек.

Стенд называется «Взгляд Африки», где по глазам нужно угадать того, кто изображен. Среди таких животных, как жираф, попугай, лев и т.д., есть изображение темнокожего человека.

Шеф на днях в новый казанский зоопарк ходил pic.twitter.com/U7EIP4dFOV — Bulat (@kartsevb) February 3, 2020

Ранее в казанском зоопарке «Река Замбези» изменился режим работы после новогодних праздников. Так, с 21 января зоопарк открыт для посетителей с 8.30 до 17.00, касса работает до 16 часов. Ранее он работал с 8 утра и до 20 часов.