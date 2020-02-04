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В новом казанском зоопарке нашли стенд, где среди африканских животных есть темнокожий человек

15:20, 04.02.2020
В новом казанском зоопарке нашли стенд, где среди африканских животных есть темнокожий человек
Фото: realnoevremya.ru

Один из пользователей Twitter обнаружил в казанском зоопарке «Река Замбези» стенд, где среди африканских животных есть темнокожий человек.

Стенд называется «Взгляд Африки», где по глазам нужно угадать того, кто изображен. Среди таких животных, как жираф, попугай, лев и т.д., есть изображение темнокожего человека.

Ранее в казанском зоопарке «Река Замбези» изменился режим работы после новогодних праздников. Так, с 21 января зоопарк открыт для посетителей с 8.30 до 17.00, касса работает до 16 часов. Ранее он работал с 8 утра и до 20 часов.

Общество Татарстан
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