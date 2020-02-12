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ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае

23:53, 12.02.2020
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается.

«Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону», — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что число стран, где были обнаружены заболевшие вирусом, с 4 февраля остается неизменным.

Ранее Всемирная организации здравоохранения дала название новому коронавирусу — COVID-19.

По последним данным, в Китае новым коронавирусом заразились 44,6 тыс. человек, более 1,1 тыс. умерли, более 4,7 тыс. человек выздоровели.

ОбществоМедицина
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