ВОЗ дала название новому коронавирусу — COVID-19
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу — COVID-19.
BREAKING— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
«We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine — COVID-19"
-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk
«Необходимо найти название, которое не связано с географическим пунктом, животным, конкретными людьми или группой людей», — заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Таким образом, присвоение новому коронавирусу названия дает возможность «использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса».
Ранее в Китае новому коронавирусу присвоили предварительное имя NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).ОбществоМедицина
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