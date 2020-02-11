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ВОЗ дала название новому коронавирусу — COVID-19

19:54, 11.02.2020
ВОЗ дала название новому коронавирусу — COVID-19
Фото: ru.wikipedia.org

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу — COVID-19.

«Необходимо найти название, которое не связано с географическим пунктом, животным, конкретными людьми или группой людей», — заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Таким образом, присвоение новому коронавирусу названия дает возможность «использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса».

Ранее в Китае новому коронавирусу присвоили предварительное имя NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).

ОбществоМедицина
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