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Эксперты назвали расходы на присутствие одного сотрудника в офисе в Казани

22:54, 12.02.2020
Эксперты назвали расходы на присутствие одного сотрудника в офисе в Казани
Фото: pxhere.com

В Казани расходы на присутствие одного сотрудника в офисе, включая траты на транспорт, обеды на службе и одежду для работы в среднем составляет 12 690 в месяц. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного экспертами Kelly Services среди 3824 работников из девяти городов-миллионников.

Основная статья расходов — еда (около половины всех затрат), транспорт (25%) и одежда, пишут «Ведомости».

В Kelly Services отметили. что в Казани меньше всего сторонников присутствия в офисе по России - 24%.

Ранее сообщалось, что большинство российских работодателей намерены поднять выплаты сотрудникам в 2020 году — только лишь 19,8% компаний не планируют пересмотра зарплаты.

Бизнес Татарстан
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