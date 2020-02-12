Эксперты назвали расходы на присутствие одного сотрудника в офисе в Казани

В Казани расходы на присутствие одного сотрудника в офисе, включая траты на транспорт, обеды на службе и одежду для работы в среднем составляет 12 690 в месяц. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного экспертами Kelly Services среди 3824 работников из девяти городов-миллионников.

Основная статья расходов — еда (около половины всех затрат), транспорт (25%) и одежда, пишут «Ведомости».



В Kelly Services отметили. что в Казани меньше всего сторонников присутствия в офисе по России - 24%.

Ранее сообщалось, что большинство российских работодателей намерены поднять выплаты сотрудникам в 2020 году — только лишь 19,8% компаний не планируют пересмотра зарплаты.