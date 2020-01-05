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Большинство российских компаний собираются повысить зарплаты в 2020 году

15:36, 05.01.2020
Большинство российских компаний собираются повысить зарплаты в 2020 году
Фото: pixabay.com

Большинство российских работодателей намерены поднять выплаты сотрудникам в 2020 году — только лишь 19,8% компаний не планируют пересмотр зарплаты.

Так, компании с российским капиталом предполагают в течение первого полугодия повысить зарплату в среднем на 10%, в компаниях с иностранным капиталом к текущей зарплате добавят в среднем 7%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании интернет-рекрутмента Headhunter.

Ранее исследование Superjob показало, что 32% российских компаний собираются в ближайшее время повысить или проиндексировать заработную плату своим работникам, многие будут увеличивать оклад выборочно. Еще 40% предприятий не планируют на ближайший период повышать или индексировать зарплату.

Общество
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