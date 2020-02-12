«Зенит-Казань» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов

«Зенит-Казань» в гостевом матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов проиграл польскому клубу «Ястшембский Венгель» (1:3).

На паркете шла равная борьба на протяжении всей встречи, но хозяева оказались чуть успешнее в атакующих действиях. Благодаря этому польский клуб сумел довести дело до победы.

После этого поражения в активе казанского «Зенита» осталось 2 победы при 3 поражениях. В следующем матче Лиги чемпионов они встретятся с турецким «Халкбанком».

«Ястшембский Венгель» (Польша) — «Зенит-Казань» (Россия) - 3:1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23).