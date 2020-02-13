Более 100 дорожных знаков отремонтировали в Казани за неделю

С 3 по 10 февраля, в Казани отремонтировали и заменили 134 дорожных знака, поврежденных вандалами. Больше пострадали знаки пешеходного перехода.

Работы выполнялися на восьми улицах города: Вишневского, Батурина, Московской, Ершова, Большой Крыловке, на проспектах Победы и Ямашева, а также на Оренбургском тракте. Они проводились в том числе по сообщениям жителей в интернет-приемную мэрии Казани и в социальных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с 1 по 20 января в Казани отремонтировали 272 дорожных знака на 13 улицах.