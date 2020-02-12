Facebook удалила десятки аккаунтов за «связь с российской разведкой»

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четырех аккаунтов в Instagram.

Владельцев этих аккаунтов обвиняют в нарушении политики соцсети, направленной против вмешательства извне в дела государств. В частности, по утверждению Facebook, администраторы страниц были связаны с российскими разведслужбами и их деятельность велась из России и была нацелена в первую очередь «на Украину, а также на соседние страны».

В удаленных аккаунтах и на страницах публиковалась информация на русском, английском и украинском языках, посвященная политике и местным новостям. Например, их владельцы писали о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году и об операции России в Сирии, говорится в сообщении Facebook.

Ранее сообщалось, что Facebook поменяет принцип блокировки контента.