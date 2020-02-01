Facebook поменяет принцип блокировки контента

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободное выражение мнения и шифрование, даже если это столкнется с негативной реакцией.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое», — сказал основатель соцсети.

По его словам,Facebook стали все чаще призывать к цензурированию контента, что доставляет дискомфорт. Теперь соцсеть будет блокировать только действительно вредный контент, пишет CNN.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter (владеют одноименными социальными сетями). Это связано с тем, что они в срок не предоставили данные о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах в России.

