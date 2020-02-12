Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ

«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России. Перечень опубликован на сайте «Газпром межрегионгаза», в него вошли компании с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн рублей.

В списке присутствуют восемь компаний из Татарстана. Больше всех задолжало ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» (673 млн рублей), меньше всего — ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (10 млн рублей).

Больше всего должников наблюдается в Московской (87 организаций), Тверской (69) областях, Пермском крае (43) , меньше всего — на Камчатке и Алтае, а также в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области (по 1).