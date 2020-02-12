«Нефтехимик» в контрольном матче сыграл вничью с «Септември»

«Нефтехимик» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл в нулевую ничью с болгарским «Септември» (0:0).

Отметим, что в стартовом составе нижнекамцев вышел игрок на просмотре, который был заменен спустя 31 минуту после начала игры.

Ранее подопечные Юрия Уткульбаева уступили «Крыльям Советов» (1:2).

Заключительный матч на этом сборе «Нефтехимик» проведет 16 февраля. Соперником нашего клуба станет словенский «Копер».



«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Септември» (Болгария) — 0:0



Состав «Нефтехимика»: Голубев, Абдуллин (Лелюкаев, 63), Ширяев (Киреев, 46), Потапов (Ширяев, 65), Семенов (Васиев, 66), Кленкин (Хубаев, 71), Канаев (Петров, 65), Шадрин, Петров (Кубышкин, 46), игрок на просмотре (Акбашев, 31), Уридия.