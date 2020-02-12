Минниханов обсудил с руководством «Нэфиса» вопросы модернизации мощностей предприятия
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Нэфис Косметикс» Рустемом Нуреевым.
Стороны обсудили итоги производственной деятельности компании, развитие экспортных поставок продукции, а также вопросы модернизации мощностей предприятия, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) затребовало судебно-техническую экспертизу договора между «Нэфисом» и фирмой «Фарт» об аренде земли, где построили Завод по производству синтетических моющих средств (Завод СМС). Заем на возведение предприятия «Татфондбанк» выдал в 2016 году. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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