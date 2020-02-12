В Казани водитель Lada 4x4 врезался в полицейский автомобиль — видео

Фото: скриншот видео

В соцсетях сообщили, что в среду водитель Lada 4x4 врезался в полицейский УАЗ на улице Вишневского. К сообщению прикреплен ролик, подтверждающий его.

Водитель гражданского внедорожника не успел затормозить на светофоре и въехал прямо в автомобиль экипажа ППС.

На экране видны дата и время происшествия: 12 февраля, 13.57.

Пользователи шутят, что гонщика настигла моментальная карма и правоохранителей не пришлось долго ждать.