В Казани водитель Lada 4x4 врезался в полицейский автомобиль — видео
В соцсетях сообщили, что в среду водитель Lada 4x4 врезался в полицейский УАЗ на улице Вишневского. К сообщению прикреплен ролик, подтверждающий его.
Водитель гражданского внедорожника не успел затормозить на светофоре и въехал прямо в автомобиль экипажа ППС.
На экране видны дата и время происшествия: 12 февраля, 13.57.
Пользователи шутят, что гонщика настигла моментальная карма и правоохранителей не пришлось долго ждать.АвтоПроисшествия Татарстан
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