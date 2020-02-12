Минниханов вручил медаль в честь 100-летия ТАССР экс-главе татарстанского КГБ

В среду президент Татарстана Рустам Минниханов вручил генерал-лейтенанту в отставке Рафаэлю Калимулину медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Калимулин руководил республиканским КГБ с 1987 года. Он возглавил комитет в звании полковника, а в 1991 году получил погоны генерал-майора.

«Награда присуждена за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, а также высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности», — сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что 19 декабря минувшего года медаль в честь 100-летия ТАССР получил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.